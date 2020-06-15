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Взятка Злочевского: Суд отправил под арест второго подозреваемого

13:38
Взятка Злочевского: Суд отправил под арест второго подозреваемого - фото 1
Взятка Злочевского: Суд отправил под арест второго подозреваемого

В понедельник, 15 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому замглавы ГУ Госналоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко, подозреваемого в деле о дачи взятки руководству САП и НАБУ.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд постановил взять подозреваемого под стражу до 10 августа включительно с правом внесения залога в размере 84 миллионов 80 тысяч гривен. В случае внесения залога подозреваемый обязан: прибывать на вызов к следователю, не выезжать из Киева без разрешения следователя или прокурора, носить электронный браслет.

Постановление суда может быть обжаловано в течение пяти дней.

Что было ранее?

12 июня детективы НАБУ задокументировали факт попытки передачи $5 млн руководству антикоррупционного бюро и САП. Еще $1 млн был найден в машине одного из подозреваемых и был предназначен ему за роль посредника.

Позже было установлено, что рекордная взятка предназначалась за закрытие дела против компании "Бурисма", принадлежащей экс-чиновнику Николаю Злочевскому.

14 июня был арестован Андрей Кича - директор по правовым вопросам "Бурисма".

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Николай Ильяшенко Николай Злочевский САП НАБУ Новости События
Радио Свобода
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