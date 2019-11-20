ГПУ остановила дело против экс-министра Злочевского

Дело Злочевского пока не расследуют

В среду, 20 ноября, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что следователи приостановили ведение расследования преступлений, совершенных бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским. Сам деятель находится в розыске.

Во время сегодняшнего брифинга глава ГПУ отметил, что именно в связи с розыском Злочевского дело и пришлось остановить - поскольку правоохранителям приходится экономить время чтобы успеть в предусмотренные законом сроки.

- Производство по Злочевскому было остановлено в связи с розыском последнего. Производство было возобновлено, изменена подозрение и производства снова остановлено. То есть, фактически, ничего не произошло, кроме расширения подозрения экс-министру, - пояснил Рябошапка, вовлекшись при этом в конфликт со скандальным нардепом Дубинским. - Недавние заявления нардепа по делу Злочевского связаны не с тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в хищении государственных средств, а с тем, чтобы сделать публичный резонанс. Откуда знает Дубинский о том, что происходит во время уголовного расследования, это тоже вопрос.

Напомним, не так давно действующий зачастую в интересах Коломойского Дубинский объявил о том, что ГПУ якобы скрывает подозрение Злочевскому, который числится совладельцем компании Burisma.

Напомним, экс-министр сбежал из Украины в 2014-м, как только стал подозреваемым в незаконном обогащении. С 2015-го он стал числиться в розыске, но пробыл в нем недолго.

После закрытия уголовных дел против Burisma Group и беглого экс-министра времен Януковича, Злочевский вернулся в Киев и даже продолжил свою предпринимательскую деятельность, хотя снова сбежал, как только ему объявили о подозрении в отмывании средств.