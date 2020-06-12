Топ-налоговик попался на взятке $6 миллионов: Хотели закрыть дело по Злочевского

Взятка года / НАБУ

Вечер пятницы, 12 июня, резко перестал быть томным в 18:40, когда в результате спецоперации были взяты с поличным крупные чиновники при попытке дать взятку в шесть миллионов долларов США.

Сумма была столь большая, что силовики отказались от своего традиционного раскладывания купюр, а сфотографировали их в пачках.

По данным главреда Цензора Юрия Бутусова, злоумышленниками оказались далеко не простые люди. Это первый замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николай Ильяшенко и директор по правовым вопросам компании "Бурисма" Андрей Кича.

Эта парочка рассчитывала за такую сумму на закрытие уголовного дела против олигарха Николая Злочевского, владельца "Бурисмы", членом Наблюдательного совета которой был сын вероятного кандидата в президенты Джо Байдена.

Николай Ильяшенко был вип-курьером, который везд деньги в САП Назару Холодницкому (по другой информации - в НАБУ), а Кича - был заказчиком преступления.

Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатном агенту НАБУ скандально известному Евгению Шевченко. 1 миллион долларов из суммы взятки изъяли в машине Ильяшенко, которые ему были переданы за посредничество.

Как пишет Бутусов, Ильяшенко приехал на встречу, деньги передавались после внесения Холодницким решения о закрытии дела в Единый реестр судебных решений. Он потребовал доказательство принятия решения по закрытию дела.

Холодницкий внес изменения в ЕРДР и закрыл дело Злочевского. Ильяшенко проверил и убедился - обязательство выполнено и передал деньги. Тут и произошло задержание. В 18-40. Операция прошла на паркинге ДПС города Киева.

Пост Юрия Бутусова на фейсбуке:

Николай Ильяшенко - один из самых влиятельных людей в украинской власти, системообразующий и решающий во многих налоговых и в теневых вопросах. О нем уже было расследование "Слідство. Инфо". Журналисты нашли у семьи скромного чиновника 11 квартир и загородную виллу, и это только то, что пробивается по официальным базам данных.