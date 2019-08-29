Взрыв в Дрогобыче: Полиция нашла виновных

Взрыв в Дрогобыче: Полиция назвала виновных

В среду, 28 августа, в Дрогобыче взорвался дом. Погибли 8 человек. Кто это ответит за это?

Как передает Национальная полиция, подозреваемые лица уже задержаны. Их имена не называются, известно лишь, что это работники коммунального предприятия города – 57-летний мужчина и 60-летняя женщина.

"По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 ("Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства"), ч.2 ст.364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и ч.2 ст.367 ("Служебная халатность"), - заявляют правоохранители.

В случае подтверждения вины, коммунальщикам грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы.

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