Все тела достали, спасать больше некого - ГСЧС о Дрогобыче

Все тела достали, спасать больше некого - ГСЧС о Дрогобыче

В среду, 28 августа, всю страну потрясла жуткая трагедия: в Дрогобыче взорвался дом. Работники ГСЧС проработали сутки и достали 8 тел. Спасать больше некого.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Под завалами обнаружены тела 8 человек: 28 августа 2019 года - женщина, 1975 г.р. - обнаружена в 05:20; мужчина, 1962 г.р. - 08:25; 29 августа 2019 года - мужчина 1977 г.р. - обнаружен в 00:20; женщина, 1940 г.р. - 02:50; женщина, 1955 г.р. - 03:16; мальчик, 5 лет - 03:29; женщина, 1939 г.р. - 04:50; женщина, 1998 г.р. - 06:00", - говорится в сообщении.

Отметим, что сразу после трагедии появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского. Гарант пообещал аудит всех домов в стране.