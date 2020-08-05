Взрыв в Бейруте: правительству неизвестно о пострадавших украинцах
Днем в среду, 5 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал о том, что никаких данных о травмированных или погибших в результате детонации российского груза с аммиачной селитрой гражданах нашей страны у представителей МИД нет.
На своей странице в Twitter глава правительства выразил соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших, а также подчеркнул, что украинские дипломаты внимательно следят за ситуацией.
По словам Шмыгаля, информации о пострадавших украинцах представителям внешнеполитического ведомства не поступало.
Примечательно, что в порту Бейрута в момент взрыва находилось два украинских танкера, а никаких данных о судьбе членов экипажа ни в МИД, ни в правительстве, не имеют.
В Мариупольском порту заявили, что не отслеживают судьбу судна MERO STAR, которое загрузилось пшеницей вечером 17 июля и отправилось в Ливан. Второй корабль прибыл в Бейрут позже этого танкера, но также находился там в момент взрыва.
- В доме одного из наших дипломатов взрывом были выбиты окна. Но в Департамент консульской службы МИД никто не обращался. Как и не было звонков на горячую линию посольства, - отметил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.
Согласно последним данным, взрыв убил больше 100 человек, а 4 тысячи получили ранения и травмы. Бейрут объявлен районом бедствия, в городе на 2 недели введён режим чрезвычайного положения.