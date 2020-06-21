Взрыв дома на Позняках: кто из политиков решил пиариться на трагедии

Тищенко в картинной позе "борется" с аварией / МВД

Для некоторых украинских политиков давно нет ничего святого - взрыв газа в киевском доме по улице Крушельницкой 1/5 исключением не стал.

К место ЧП оперативно подтянулся нардеп-ресторатор Николай "Ревизор" Тищенко и сразу же приступил к раскрутке себя любимого. На тупой пиар обратила внимание журналистка УП Марьяна Пьецух. Она сфотографировала, как Тищенко раздавал всем желающим на месте ЧП… лимоны. Цитрусовые, по задумке Тищенко, наверняка должны были вернуть пострадавшим их жилье.

Правила поведения при взрыве газа - всем по лимону:

Также нардеп и кандидат в мэры Киева пытался изобразить кипучую деятельность как член штаба по ликвидации аварии, однако более опытные политики - мэр Кличко, глава МВД Аваков (этот наконец-то не отсиживался и прибыл на место происшествия лично) и другие его оттерли. Впрочем, Тищенко все равно успел наделать фото в стиле “я спасаю город”. Правда, в этот раз без песочка.

Еще одним популистом, решившим попиариться на трагедии, стал представить политсилы Петра Порошенко и бывший регионал, а также кандидат в мэры Киева Алексей Гончаренко. Тот к место ЧП не выезжал, ограничившись словами.

Выступив в стиле капитана очевидность, Гончаренко призвал решить вопрос, также не допустить повторения трагедии. Обтекаемость формулировок позволит, по замыслу политика, в будущем примазаться к работе властей. Отметим, что ранее по такой же схеме Гончаренко отнес к своей личной победе запуск в Киеве метро после ослабления карантина (правда, после того, как число заболевших коронавирусом стало расти, горе-политик решил особо на этой теме не пиариться.

Также по традиции отличился действующий мэр Киева Виталий Кличко - он перепутал название улицы - вместо "улицы Крушельницкой", придумав "улицу Крушельницкого", чем выдал в себе человека, не знакомого с украинским театром. Впрочем, это могло быть и от волнения.