Взрыв дома на Позняках: Названа основная версия следствия

Следователи считают, что при поверке счетчиков была нарушена технология

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что в уголовном деле, открытом по факту масштабного взрыва в жилом доме на улице Соломии Крушельницкой в Киеве, пока нет ни одного подозреваемого.

По словам соратника Авакова, взрыв газовоздушной смеси мог произойти из-за нарушениях при поверке счетчиков газа.

- Прокуратура вместе с полицией проверяют соблюдение технологии поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Действительно, к этому страшному взрыву, который привел к гибели пяти человек, привела поверка счетчиков. Они снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей о запахе газа, - отметил Геращенко. - Если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников коммунального предприятия, то могут быть поданы иски в суд с компенсацией всех расходов, которые понесли жители этого дома и государство.

Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. Пять человек погибли, а пятеро получили травмы. Пострадавших спасатели нашли под завалами буквально в первые часы после инцидента.

В данный момент работники ГСЧС продолжают разбирать завалы. Делают это они очень аккуратно, поскольку конструкции могут рухнуть в любой момент.

Полициейские открыли по факту ЧП уголовное дело, а также рассматривают две версии произошедшего: утечка газа и теракт. Впрочем, всем понятно, что трагедия произошла в результате взрыва газовоздушной смеси, которая образовалась из-за неправильного снятия счетчиков. Как оказалось, всю неделю перед взрывом жители разрушенного подъезда жаловались на запах газа, но чиновники на жалобы, судя по всему, никак не реагировали.