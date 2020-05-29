Выживший в бойне под Житомиром рассказал о расстреле ветеранов (ФОТО)

Из-за чего Захаренко расстрелял АТОшников, до сих пор неизвестно

Ветеран батальона имени Кульчицкого Вадим Федюнин рассказал журналистам о том, как компания из восьми добровольцев поехала отдыхать к своему хорошему знакомому, который в итоге хладнокровно расстрелял семерых из них.

В интервью Юрию Бутусову ветеран войны на Донбассе поделился подробностями жутких событий той ночи.

По его словам, после совершенно небольших возлияний вместе с Анатолием Захаренко продолжили отдыхать лишь двое из восьми гостей - остальные пошли спать. Некоторые из них и вовсе были абсолютно трезвы, а всерьез пьяных не было совсем. При этом никаких конфликтов с арендатором ставка у мужчин не было.

Что произошло за столом, неизвестно. Но через минут 15-20 после того, как Федюнин пошел спать, он услышал крики и выстрелы, после чего начал будить побратимов.

Особо ничего не понимающие с просонья мужчины пытались спастись. Первый из них, открывший двери убийце, Роман Ханенко прокричал: "Толик, что ты делаешь, что произошло?", но раздался выстрел и он упал замертво. После этого между Захаренко и одним из его гостей с позывным "Расстрига" завязалась короткая борьба. Закончилась она выстрелом в ветерана в упор. Затем убийца выбежал из домика для перезарядки. Вслед за ним выскочил и Федюнин, которому повезло уйти в темноту и сбежать.

Добравшись до села, которое находится в километре от места ЧП, ветеран попытался позвать на помощь. Но жители многих домов или не открывали дверь, или отказывались вызвать полицию.

Фактически спас Федюнина неизвестный мужчина, оказавшийся сотрудником спецслужб.

- Подбегаю, отбиваюсь от собачки. Стучу. Жена зовет мужа. Выходит трезвый человек, спортивный, накачанный. Потом я уже увидел, что у него пистолет был, "резинка", видно. Он вызвал, он начал звонить. Вызывает полицию. Выслушал сначала меня. Говорит, я сотрудник спецорганов, не переживай, рассказывай, я тебя не выгоню. Звонит к себе на службу и говориту: "Ко мне пришел такой-то, заявил о том-то. Я достаю оружие, буду его защищать". То есть, там зафиксировано это все. Вот и все, в принципе".