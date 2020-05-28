Владимир Зеленский Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке война на Донбассе Досье

Убивший ветеранов под Житомиром уже участвовал в вооруженном нападении, но дело замяли

12:00
Убийца семерых человек уже участвовал в нападении с ружьем - фото 1
Убийца семерых человек уже участвовал в нападении с ружьем

В деле о жесточайшем массовом убийстве участников войны за свободу и существование Украины в селе Новоселица Житомирской области появились новые факты. Причем указывают они на то, что если бы не мусорской беспредел, трагедии можно было бы избежать.

На своей странице в Facebook адвокат Маси Найем написал о том, что подозреваемый в убийстве семерых человек Анатолий Захаренко не так давно совершил вооруженное нападение на своего односельчанина.

Расстрелянными под Житомиром оказались ветераны и волонтеры (ФОТО 18+)

По данным юриста, тогда мусора оформили ружье в протоколе как "предмет, похожий на биту, 47 сантиметров", из-за чего злоумышленник и остался безнаказанным. Когда же он схватился за оружие в следующий раз, все закончилось смертью людей.

"Человека, на которого он напал, зовут Николай. После опроса соседей удалось установить, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции. Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле. Мне кажется, что трегедии можно было бы избежать, если бы подозреваемый в убийстве осознал необратимость наказания", - подчеркнул Найем.

Действиям ментов, как утверждает адвокат, должны дать работники Государственного бюро расследований. Но там явно не будут пытаться наказать таких же представителей системы, как и они сами. Более того, на фоне происходящего в стране аваковско-ментовского произвола укрывательство нападавшего с ружьем на человека даже не выглядит чем-то слишком серьезным, ведь мусора убивают, насилуют, покрывают преступников и сажают невиновных.

Напомним, 22 мая в селе Новоселица Житомирской области между арендатором пруда Анатолием Захаренко и его знакомыми возник конфликт, в результате которого 58-летний неадекват застрелил двоих сидящих за столом людей, а потом хладнокровно убил еще пятерых спящих. В результате ЧП погибли 7 человек - ветераны ООС, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Позже преступник был задержан и посажен под стражу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Житомирская область расстрел убийство полиция Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Русские собираются продолжать войны для шантажа всего мира - фото 1
Русские отказались от глобального перемирия без снятия с них санкций
14:00
Количество новых заражений почти достигло пиковых отметок времен карантина - фото 1
Коронавирус не отступает: количество новых заражений официально увеличилось почти до пика
10:40
Запуск Crew Dragon отложили на несколько дней - фото 1
SpaceX перенесла историческое унижение русских из-за дождя
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29