Выздоровел первый в Украине пациент, которому диагностировали коронавирус

Официально первый пациент с коронавирусом в Украине уже выписывается из больницы

В печальной статистике заболевших и умерших от COVID-19 в Украине впервые появилась и строка с пережившими недуг. Первый пациент, которому в начале марта в Черновцах провели положительные тесты на коронавирус, уже покинул больницу.

Об этом объявил президент Зеленский в ходе своего традиционного видеообращения к нации по ситуации с пандемией коронавируса.

По словам гаранта, сегодня "нулевому" или, точнее, первому из официально подтвержденных украинцев, который лежал в инфекционке в Черновцах, провели повторный тест на наличие COVID-19 в организме. Результат был отрицательным.

"Пациенту из Черновцов было сделано повторное лабораторный анализ на коронавирус, и он вдруг показал отрицательный результат. А значит, можем говорить официально: в Украине есть первый человек, который оправился от коронавируса, - отметил Зеленский. - Это самая приятная весть за последние дни. Она свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо".

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано всего 26 случаев заражения китайским коронавирусом.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.