Вытолкал на улицу и душил: в Киеве маршрутчик выгнал потерявшего зрение на Майдане (ВИДЕО)

Безумный водитель маршрутки силой вытаскивал владельца УБД из автобуса

В понедельник, 26 августа, на станции метро "Лесная", где находится "отстойник" для множества междугородних и не только маршруток, произошло очередное ЧП. Водитель автобуса, ехавшего из Киева в Чернигов, зажлобил деньги и накинулся с силой на инвалида третьей группы с "корочкой" УБД.

Пострадавший во время Майдана молодой человек получил статус участника боевых действий и имеет полное право на бесплатный проезд на любом виде транспорта кроме такси.

Тем не менее, агрессивный водила так не считает, поэтому он показательно наплевал на принятый Радой в 2014-м закон.

О происшествии написал сам пострадавший в группу "Киев оперативный", а активисты выложили запись избиений на свою страницу в Facebook.

Судя по видео, водитель маршрутки отказался везти молодого человека со словами: "Я *бал вас, льготников, в рот", показательно пересадил всех пассажиров в другой автобус, а затем накинулся на льготника с кулаками, пытаясь его задушить.

"Я решил вызвать полицию. Водитель сразу закрыл двери на ключ и засобирался в путь, оскорбив меня… Он уехал, приехали полицейские. Пожали руку одному из водителей, который был в той толпе, подошли ко мне и сказали писать заявление в "Укртранс". Я спросил, что важнее мои конституционные права или бумажка из "Укртранса"? Если разобраться, то они вообще не знали, что делать, и говорили мне полную чушь. В итоге, я поехал с ними, написал заявление Такая вот печальная ситуация в двух словах", - описал ситуацию участник Революции достоинства.

Смотрите видео избиения маршрутчиком активиста Майдана онлайн:

Теперь же водителя ждет незабываемая встреча с активистами С14. Об этом у себя в "ФБ" написал координатор организации Сергей Мазур, который отметил, что руководство фирмы-перевозчика за подобное уже неоднократно извинялось, но "хватает водителей не надолго". Так что парни из С14 наведаются на "Лесную" сегодня в 19:00.