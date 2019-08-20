Маршрутчика, который оскорбил бойца АТО, ждет эпичная встреча с ветеранами (ФОТО)

От хамовитого водителя ждут извинений

Очередная дичь с участием водилы-сепара и ветерана войны на Донбассе произошла днем в понедельник, 19 августа на остановке "Академгородок". Водитель ездящей в Боярку 742-й маршрутки из-за такой мелочи, как 8 гривен, решил наорать на вернувшегося из АТО бойца.

Об очередном вопиющем случае неуважения к ветеранам написал на своей странице в Facebook сам пострадавший от водилы бывший танкист Сергей Викарчук.

Как только шоферу показали удостоверение участника боевых действий, в адрес его владельца сразу же посыпались оскорбления.

Впрочем, судя по всему, водитель даже не посмотрел, кому он хамит, поскольку пояснить за свои слова не смог, рассмотрев в Викаруке весьма крепкого мужчину.

"Я показал лишь УБД. Жду извинений от перевозчика и водителя за "вояку или служаку" и "зае...али или зае...ись". На вопрос, какие проблемы - мороз. На требование взять деньги отказался", - написал пострадавший.

Теперь же Викарчук ждет, пока владелец компании-перевозчика позвонит ему с разъяснением ситуации, а также надеется, что ему позвонит и водитель маршрутки с госномером AI4941HI.

Впрочем, почти наверняка к водиле наведаются активисты-ветераны, которые постоянно проводят разъяснительные беседы с готовыми удавиться за копейку неадекватными маршрутчиками.