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Выкопали 600 могил: Борис Филатов "похвастался" борьбой с COVID-19

15:40
Выкопали 600 могил: Борис Филатов "похвастался" борьбой с COVID-19 - фото 1
Выкопали 600 могил: Борис Филатов "похвастался" борьбой с COVID-19

Мэр Днепра Борис Филатов в очередной раз отчитался о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом в городе. Но не обошлось без скандала.

"400 могил уже выкопали": Филатов "успокоил" жителей Днепра из-за COVID-19

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

Так, перечисляя комплекс мер против COVID-19, днепровский градоначальник не забыл помянуть количество могил, вырытых в черте города.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков. Все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус", - заявил Борис Филатов.

Отметим, что на данный момент 21-я горбольница обеспечена лишь 20 аппаратами ИВЛ, еще 15 аппаратов власти Днепра планируют докупить в ближайшее время. Таким образом, сопоставив количество средств искусственной вентиляции легких с численностью вырытых ям, становится понятно, что Борис Филатов явно настроен не на спасение жизни днепровчан, а к т.н. "худшему".

Напомним, "Лез целоваться": Филатов засудит епископа ПЦУ.

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Борис Филатов Днепр Пандемия коронавируса Новости Украина
Без табу
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