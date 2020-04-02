Выкопали 600 могил: Борис Филатов "похвастался" борьбой с COVID-19

Выкопали 600 могил: Борис Филатов "похвастался" борьбой с COVID-19

Мэр Днепра Борис Филатов в очередной раз отчитался о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом в городе. Но не обошлось без скандала.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

Так, перечисляя комплекс мер против COVID-19, днепровский градоначальник не забыл помянуть количество могил, вырытых в черте города.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков. Все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус", - заявил Борис Филатов.

Отметим, что на данный момент 21-я горбольница обеспечена лишь 20 аппаратами ИВЛ, еще 15 аппаратов власти Днепра планируют докупить в ближайшее время. Таким образом, сопоставив количество средств искусственной вентиляции легких с численностью вырытых ям, становится понятно, что Борис Филатов явно настроен не на спасение жизни днепровчан, а к т.н. "худшему".

Напомним, "Лез целоваться": Филатов засудит епископа ПЦУ.