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"Лез целоваться": Филатов засудит епископа ПЦУ

20 апреля, 18:00
Филатов засудит епископа ПЦУ - фото 1
Филатов засудит епископа ПЦУ

Мэр Днепра Борис Филатов собрался засудить епископа ПЦУ Симеона. Причина проста и прозаична: оскорбление.

Как только стало ясно, что Петр Порошенко наверняка проиграет выборы, многие чиновники тут же принялись по-черному критиковать действующую власть.

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Яркий тому пример градоначальник Днепра Борис Филатов. Такой вот смелости можно только позавидовать.

"Я взял на работу комнадира Беркута. Я устроил в мэрию профессионалов, уволенных по люстрации, чья единственная вина была в том, что они просто были руководителями при Януковиче. Я остановил вакханалию с переименованиями. Я пресек все попытки вмешательства в дела церкви. Любого патриархата. Я сколотил "ширку" со своими бывшими злейшими врагами. Я вообще очень великодушен к своим врагам", - написал мэр в Facebook.

'Лез целоваться': Филатов засудит епископа ПЦУ - фото 179845

Слова о церкви сильно возмутили Днепровского епископа ПЦУ Симеона.

"Я считаю, что Томос это национальное достояние. Я хотел его лично спросить: что он сделал для того, чтобы Томас у нас был? Какое он имеет право комментировать такие действия? Верующих это возбуждает – вот в чем проблема!", - заявил батюшка.

Филатов обиделся и тут же дал ответ.

'Лез целоваться': Филатов засудит епископа ПЦУ - фото 179847

"Как публичный политик я обязан был отреагировать публично на циничную ложь со стороны уважаемого священнослужителя, который, по всей видимости, не самостоятелен в своих действиях. Господин Зинкевич или обязан предоставить доказательства, или пойдёт в суд. Только позавчера лез ко мне целоваться и называл "нашим мэром" в присутствии сотни людей, а уже сегодня выполз на пресс-конференцию. Мерзко", — написал политик.

Ответной реакции священнослужителя пока не последовало. Мы же в свою очередь удивлены, почему на все это не реагируют правоохранители. Неужто заняты выборами?

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