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"400 могил уже выкопали": Филатов "успокоил" жителей Днепра из-за COVID-19

12:37
"400 могил уже выкопали": Филатов "успокоил" жителей Днепра из-за COVID-19 - фото 1

Мэр Днепра Борис Филатов в очередной раз отметился скандальным заявлением об эпидемии коронавируса.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Читаем внимательно решения городской комиссии по ТБЧС. И, да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем как засверливать гробы. С 2014-го года я очень системен. Следите за официальными сообщениями", - заявил политик.

'400 могил уже выкопали': Филатов 'успокоил' жителей Днепра из-за COVID-19 - фото 197945

Несмотря на принятые меры, далеко не все подписчики Филатова оценили его пост. Один из комментаторов пожаловался на ужасное состояние улиц города, на что получил довольно резкий ответ.

'400 могил уже выкопали': Филатов 'успокоил' жителей Днепра из-за COVID-19 - фото 197944

Напомним, "Ж ..па": мэр Днепра жестко унизил "слугу народа".

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Днепр Борис Филатов Пандемия коронавируса Новости Украина
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