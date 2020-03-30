"400 могил уже выкопали": Филатов "успокоил" жителей Днепра из-за COVID-19

Мэр Днепра Борис Филатов в очередной раз отметился скандальным заявлением об эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Читаем внимательно решения городской комиссии по ТБЧС. И, да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем как засверливать гробы. С 2014-го года я очень системен. Следите за официальными сообщениями", - заявил политик.

Несмотря на принятые меры, далеко не все подписчики Филатова оценили его пост. Один из комментаторов пожаловался на ужасное состояние улиц города, на что получил довольно резкий ответ.

Напомним, "Ж ..па": мэр Днепра жестко унизил "слугу народа".