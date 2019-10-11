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Выходное пособие: бывший замглавы САП получил перед увольнением 1,6 миллиона

16:00
Владимир Кривенко знает, как не справляться с работой, получая при этом миллионы - фото 1
Владимир Кривенко знает, как не справляться с работой, получая при этом миллионы

Уже экс-заместитель руководителя антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко так долго "впахивал" на нулевые результаты, что к моменту своего увольнения у него накопилось огромные суммы за переработки и неоплаченные дни отпуска.

Как утверждают в ответе САП на запрос агентства "Слово и Дело", за сентябрь заместитель Холодницкого получил 1 миллион 646 тысяч 41 гривну и 13 копеек.

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В ведомстве такие перечисления на карту антикоррупционера расшифровали весьма просто: ставка плюс денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Выходное пособие: бывший замглавы САП получил перед увольнением 1,6 миллиона - фото 189475

В е-декларации уже не госслужащего при этом указано, что с начала года всего он получил 3 миллиона 103 тысячи. То есть за сентябрь ему в одно лицо покрыли доход почти за полгода. А поскольку увольнялся Кривенко с формулировкой "по состоянию здоровья", остается только надеяться, что на лекарства ему хватит.

Примечательно, что даже Холодницкий получает куда более скромные суммы.

За прошлый месяц главе САП выписали всего 93 тысячи гривен зарплаты. Как на такие деньги сможет выжить "нищий" правоохранитель, вообще неизвестно. Возможно, займет у своего уже бывшего подчиненного, ведь глава САП в сентябре малость потратился - купил телек за 112 к.

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САП Назар Холодницкий Новости Украина
Слово и дело
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