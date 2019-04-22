Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Выборы в Украине: реакция мировых лидеров – ФОТО

22 апреля, 09:15
Выборы в Украине: реакция мировых лидеров – ФОТО - фото 1

21 апреля завершились украинские выборы. Результат «игры престолов» официально еще не объявлен, но мировые лидеры уже поспешили поздравить победителя.

Одним из первых "поздравлянтов" стал полный коллега комика - тоже экс-шоумен, и тоже президент Дональд Трамп.

Второй тур: как Зеленский разгромил Порошенко

Как утверждают источники, телефонный разговор состоялся по инициативе американцев.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии", - написал по этому поводу спецпедставитель Госдепа США Курт Волкер.

Выборы в Украине: реакция мировых лидеров – ФОТО - фото 179925

Схожее послание оставили и представители американского посольства в Украине.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - говорится в сообщении.

Выборы в Украине: реакция мировых лидеров – ФОТО - фото 179922

Свое слово сказал и президент Франции Эммануэль Макрон, с которым Зе-лидер виделся две недели назад.

Зеленский выразил предводителю галлов свою искреннюю благодарность.

"Спасибо Президенту Франции Эммануэлю Макрону за поздравления!" , - написал комик.

Выборы в Украине: реакция мировых лидеров – ФОТО - фото 179923

Премьер Канады Джастин Трюдо тоже не удержался от теплых слов в адрес шоумена.

"Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал глава правительства республики.

Выборы в Украине: реакция мировых лидеров – ФОТО - фото 179921

А как быть с нашими соседями? Россию пока не берем – это отдельная тема. Вот что написал лидер Польши Анджей Дуда.

Выборы в Украине: реакция мировых лидеров – ФОТО - фото 179924

"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю доверия вам украинским народом должности президента Украины. Я уверен, что этот выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантическому сообществу", - цитирует президента страны представительство Польши в Украине.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп США Курт Волкер Эммануэль Макрон Анджей Дуда Польша Канада Джастин Трюдо Выборы президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...