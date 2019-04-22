Выборы в Украине: реакция мировых лидеров – ФОТО

09:15 22 апреля,

21 апреля завершились украинские выборы. Результат «игры престолов» официально еще не объявлен, но мировые лидеры уже поспешили поздравить победителя.

Одним из первых "поздравлянтов" стал полный коллега комика - тоже экс-шоумен, и тоже президент Дональд Трамп.

Как утверждают источники, телефонный разговор состоялся по инициативе американцев.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии", - написал по этому поводу спецпедставитель Госдепа США Курт Волкер.

Схожее послание оставили и представители американского посольства в Украине.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - говорится в сообщении.

Свое слово сказал и президент Франции Эммануэль Макрон, с которым Зе-лидер виделся две недели назад.

Зеленский выразил предводителю галлов свою искреннюю благодарность.

"Спасибо Президенту Франции Эммануэлю Макрону за поздравления!" , - написал комик.

Премьер Канады Джастин Трюдо тоже не удержался от теплых слов в адрес шоумена.

"Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал глава правительства республики.

А как быть с нашими соседями? Россию пока не берем – это отдельная тема. Вот что написал лидер Польши Анджей Дуда.

"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю доверия вам украинским народом должности президента Украины. Я уверен, что этот выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантическому сообществу", - цитирует президента страны представительство Польши в Украине.