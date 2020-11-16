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Выборы президента Молдовы: Побеждает прозападный кандидат, которая ненавидит Порошенко

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Майя Санду обошла Додона - фото 1
Майя Санду обошла Додона / Cotidianul.md

В воскресенье, 15 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. За этот пост боролись пророссийский кандидат и действующий президент Игорь Додон и прозападный премьер-министр страны Майя Санду.

По данным экзит-полов, победу одерживает Майя Санду. За прозападного кандидата - лидера лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность" отдали голоса 54,7%.

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У ставленника Кремля Игоря Додона - только 45,3%.

Сам он пока не признает поражения и заявляет, что, по его подсчетам, победил именно он.

По состоянию на 21:00, когда закрылись участки, явка составила 52,59%.

Выборы президента Молдовы: Побеждает прозападный кандидат, которая ненавидит Порошенко - фото 206339

Выборы президента Молдовы-2020 - экзит-полы по второму туру - 15.11.2020

Майя Санду была главной соперницей Додона на выборах в 2016-м году, однако уступила. В 2020 Санду готовится взять реванш.

Майя Санду известна своими теплыми отношениями с президентом Зеленским и критическими заявлениями в адрес своего земляка - пятого президента Украины Петра Порошенко, которого Санду считает коррупционером, получающим выгоду от пророссийского анклава на территории ее страны - Приднестровья.

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Майя Санду Игорь Додон Молдова Новости Мир
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