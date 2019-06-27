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Люди Порошенко поддерживали сепаратистов - премьер Молдовы

Вчера, 21:20
Люди Порошенко поддерживали "ПНР" - премьер Молдовы - фото 1
Люди Порошенко поддерживали "ПНР" - премьер Молдовы

Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила Украину в поддержке контрабанды и коррупции в Приднестровье.

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По словам политика, незаконные действия предыдущих властей Украины и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка способствовали "выживанию ПНР".

После победы Владимира Зеленского, говорит Санду, появилась надежда на изменение ситуации.

"Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем», - сказала премьер.

Отметим, что упомянутый Владимир Плахотнюк является давним бизнес-партнером Петра Порошенко. Месяц назад журналистам стало известно, что по просьбе Плахотнюка, украинский экс-гарант снял санкции с завода, находящегося на территории "Приднестровской республики".

Что это было – не совсем ясно. Журналисты "Схем" обратились с запросом в СБУ и там ответили, что инициатива "отбеливания" целиком и полностью принадлежит Администрации президента.

 

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Молдова Петр Порошенко Владимир Зеленский Приднестровье Новости Украина
РБК Украина
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