Выборы мэра Киева: На праймериз "Слуги народа" примут участие 6 человек

Выборы мэра Киева: На праймериз "Слуги народа" примут участие 6 человек

На внутреннем праймериз "Слуги народа" примут участие 6 кандидатов в мэры Киева.

Об этом рассказал глава фракции "СН" Александр Корниенко в интервью Интерфакс Украина.

"У нас будет какой-то пул кандидатов. Там их будет, наверное, четыре-пять, может быть шесть. В результате, два-три самых потенциальных возможных претендента попадают к президенту и дальше президент, как лидер партии определяет, кому бы партия могла доверить эту возможность. А партия, думаю, воспримет мнение президента, пока что альтернативных ситуаций не было", - заявил "слуга народа".

По словам Корниенко, ныне от Команды Зе желают выдвинуться несколько кандидатов.

Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура", - уточнил политик и добавил, что еще одним вероятным кандидатом от "слуг" может быть Виктор Ляшко.

"Как потенциальный кандидат он может рассматриваться. Он не нарушает те критерии, которые у нас есть, они не сильно формализованы, но их понимают все, кто сейчас причастен к избирательному процессу", - отметил Александр Корниенко.

Отметим, что...

Согласно последним соцопросам, самый выскокий рейтинг среди всех лиц, собирающихся баллотироваться в мэры Киева, наблюдается у нынешнего главы КГГА Виталия Кличко самый высокий рейтинг (не менее 20% - прим. ред.).