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Дубинский засобирался в мэры Киева

15:00
Дубинский засобирался в мэры - фото 1
Дубинский засобирался в мэры

Во вторник, 26 мая, скандально известный с неадекватной стороны нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, который работает на Игоря Коломойского, заявил о своем желании стать городским головой столицы.

На своей странице в Facebook многократно зашкварившийся парламентарий написал о том, что хочет принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мэра Киева от парти поломавшегося монобольшинства "Слуги народа".

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Как известно, желание прибрать к рукам Киев не дает покоя ни тем нардепам от пропрезидентской партии, что поддерживаются Банковой, ни отколовшимся от них политикам. Так что в ближайшее время борьба за лакомое кресло, которое сейчас занимает Виталий Кличко, разгорится с невероятной силой. Причем в этой войне схлестнутся и сами "Слуги народа": мечатют о должности мэра скандальный и недалекий ресторатор Николай Тищенко, бывший гендир "плюсов" Александр Ткаченко, так или иначе причастный к деятельности партии совладелец "Евролаба" Андрей Пальчевский и многие другие, на ком клейма негде ставить.

"Прошло 10 дней с момента заявления президента о намерении провести праймериз для отбора кандидатов в мэры крупнейших городов, которые получат поддержку и будут выдвинуты партией "Слуга народа". Однако механизм праймериз до сих пор не разработан и не обнародован функционерами партии. Как представитель партии и фракции, который намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мэра Киева, считаю нужным инициировать партийный и общественный диалог на тему правил и механизма этого отбора", - написал у себя в соцсети Дубинский.

Как известно, согласно всем опросам, проведенным в Киеве за последний год, в рейтингах лидирует действующий мэр Виталий Кличко. И хотя к нем чрезвычайно много вопросов у жителей столицы, бытует мнение, что бывший чемпион мира по боксу сумел стать одним из лучших градоначальников Киева.

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Александр Дубинский Партия Слуга народа нардеп мэр Киев Виталий Кличко Новости
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