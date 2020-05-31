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"Слуга народа" Ткаченко объявил о походе в мэры Киева

14:00
Ткаченко засобирался в мэры - фото 1
Ткаченко засобирался в мэры

В воскресенье, 31 мая, бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, который прислуживает олигарху Игорю Коломойскому с момента получения мандата, заявил о том, что собирается баллотироваться на выборы городского головы столицы.

Ткаченко лидеры Зе команды хотели сделать фактически руководящим городом, незаконно забрав у Виталия Кличко исполнительные полномочия.

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Правда, даже заказанные "Слугами народа" исследования поддержки одиозного нардепа оказались столь низкими, что о кандидатуре политика забыли, а сам Ткаченко просто ушел в тень и сконцентрировался на не внесении в е-декларацию своего незаконно построенного особняка, а также на написании скандальных законопроектов об обложении налогами не украинских сервисов и взятии под контроль критикующих Зе власти журналистов.

Теперь же парламентарий объявил о намерении баллотироваться. Об этом он заявил в видосике в своем Telegram-канале.

"Массив Отрадный. Киев. Здесь я родился и вырос. Сегодня День города. И для каждого из нас Киев имеет свое измерение прекрасного, неважно, на левом или правом берегу. Главное, что нас объединяет - это гордость за историю древней столицы, - сказал Ткаченко. - Я решил участвовать в праймериз партии "Слуга народа" на выборах мэра города".

До сих пор не ясно, кого именно хотят видеть городским головой Киева на Банковой. Вполне может быть, что бывший гендир "плюсов" своим участием в праймериз просто намерен потешить свое эго. Кандидата в мэры от партии Зеленского сверху еще не выбрали.

 

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Александр Ткаченко Партия Слуга народа мэр Киев Виталий Кличко Новости
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