Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ
Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ
31 марта прошел первый тур президентских выборов. После оглашения официальных экзитполов украинский Facebook взорвался не на шутку: одни проклинали Зеленского и его изибирателей, другие от души поздравляли.. Но были и третьи, которым не терпелось подшутить над политиками.
Вот мы и собрали веселенькую подборочку для вас.
Как и ожидалось, не все были довольны предоставляемым выбором.
Другие же были не против проголосовать. С пафосом и фоточками, как Соляной парень.
И тут объявили результаты выборов. Тимошенко бушевала больше всех.
Можно только позлорадствовать.
С Ляшко все как всегда. Он все такой же заднепрох....то есть непроходной кандидат.
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