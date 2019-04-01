Владимир Зеленский Выборы президента 2019 война на Донбассе

Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ

11:55
Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ - фото 1
Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ

31 марта прошел первый тур президентских выборов. После оглашения официальных экзитполов украинский Facebook взорвался не на шутку: одни проклинали Зеленского и его изибирателей, другие от души поздравляли.. Но были и третьи, которым не терпелось подшутить над политиками.

Вот мы и собрали веселенькую подборочку для вас.

Победа телека и Совка: реакция соцсетей на результаты экзитполлов

Как и ожидалось, не все были довольны предоставляемым выбором.

Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ - фото 178451
Другие же были не против проголосовать. С пафосом и фоточками, как Соляной парень.
Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ - фото 178450
И тут объявили результаты выборов. Тимошенко бушевала больше всех.
Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ - фото 178453
Можно только позлорадствовать.
Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ - фото 178448
С Ляшко все как всегда. Он все такой же заднепрох....то есть непроходной кандидат.
Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ - фото 178447
Многим же результаты вообще не понравились.
Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ - фото 178449
И пчелка Ющенко не могла не пожаловаться на всех....
Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ - фото 178446
Напомним, ЦИК обработал более 50, 36 % голосов. Результаты гонки остались неизменными.
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Выборы президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Олег Ляшко Виктор Ющенко Новости Украина
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