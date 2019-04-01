Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ

Выборы 2019: сеть взорвалась от экзитполов – МЕМЫ

31 марта прошел первый тур президентских выборов. После оглашения официальных экзитполов украинский Facebook взорвался не на шутку: одни проклинали Зеленского и его изибирателей, другие от души поздравляли.. Но были и третьи, которым не терпелось подшутить над политиками.

Вот мы и собрали веселенькую подборочку для вас.

Как и ожидалось, не все были довольны предоставляемым выбором.

Другие же были не против проголосовать. С пафосом и фоточками, как Соляной парень.