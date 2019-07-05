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Свихнувшийся Гриценко отобрал хлеб у Зеленского

12:40
Гриценко занял нишу клоуна и ушел в артхаус - фото 1
Гриценко занял нишу клоуна и ушел в артхаус

После того, как Владимир Зеленский не оставил никаких шансов стать президентом вечно непроходному Анатолию Гриценко, лидер "Гражданской позиции" решил кардинально сменить сферу деятельности и отобрать хлеб у комика, да и у всех артистов "95 квартала".

В пятницу, 5 июля, кандидат в депутаты опубликовал дичайший предвыборный ролик, который заставляет каждого посмотревшего воткнуть себе миксер в глаза.

Анатолий Гриценко снял шедевр рагулизма

Впрочем, нужно признать, видосик от Аталотия доставляет куда круче, чем шутки "Квартала" за последние лет 30.

По мнению экспертов, творчество Гриценко и его команды относится к артхаусной нише, поэтому понять, что хотели донести сценаристы и режиссеры до аудитории смогут не только лишь все, но и мало кто.

В новой рекламе, после которой, по замыслу представителей золотой плеяды политтехнологов Украины, каждый гражданин должен начать топить за товарища полковника, показан аукцион по покупке нардепов олигархами. В духе "Слуги народа", только помимо вымышленных персонажей из сериала, в ролик добавили еще и Игоря Коломойского.

Конец видоса оказался не менее эпичным, чем его начало. После фразы кого-то из "олигархов" о том, что он требует выставить Гриценко и его партию в качестве лота, в кадр стремительно врывается экс-министр обороны с пафосным заявлением о том, что "Гражданская позиция не продается".

Смотрите адов ролик от Анатолия Гриценко онлайн (осторожно, не для слабонервных):

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Анатолий Гриценко Владимир Зеленский 95 квартал Игорь Коломойский Выборы в Раду 2019 Новости
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