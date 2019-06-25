Анатолий Гриценко снял шедевр рагулизма

Смешных больше / Пресс-служба юмориста

Растративший все полимеры Анатолий Гриценко решил заявить о себе громко. Результатом мозгового штурма политика и его команды стал рекламный ролик, который смело можно причислить к шедеврам рагулизма.

На представленном во вторник, 25 июня, видео изображен человек, похожий на президента Путина, а также человек, похожий на президента Зеленского. Они играют в шахматы, которые, скорее всего, олицетворяют судьбы двух стран - Украины и России. "Путин" играет уверенно, а "Зеленский" - мандражирует и едва удерживает фигурки в руках, нарушая правило "тронул - ходи".

В какой-то момент "Зеленский" принимает решение ходить - в это время все замерли. Еще бы ведь решаются судьбы страны. Однако как ходить - не понятно.Вдруг внезапно за спиной "Зеленского" появляется человек, похожий на Анатолия Гриценко. Он подлетает к "Зеленскому" и помогает ему сделать ход конем (правилами проведения шахматных турниров это вообще-то запрещено), который оборачивается матом для "Путина".

От такого развития событий "Путин" устраивает фигуркам "дракарис", сметая их с доски, а "Гриценко" и "Зеленский" счастливо пожимают друг другу руки. Далее звучит слоган партии Гриценко - "Громадянська позиція - разом переможемо". Конец.

Ролик Гриценко - смотрите онлайн сами:

Рекламный "шедевр" Гриценко моментально стал вирусным. Многие назвали его ролик лучшим за долгие годы после знаменитой фотосессии "полковника" с пистолетом. Конечно, в кавычках. Этот ролик столь же безвкусен, как и смешон.

При этом реклама даже вызвала замешательство среди юмористов. Так, автор сатирической программы "ВестиUA" Сергей Романенко даже немного растерялся от такого китча, заметив, что после этого Гриценко грех обижаться на то, что его выставляют на посмешище в "Вестях", раз он делает это сам.

Юмористы разводят руки

Отметим, что шансы партии Гриценко на попадание в Раду 9 созыва нулевые, а потому "шедевр" - это просто еще один удар по репутации отчаявшегося человека. Не более.