Выборы: В Раду проходят пять партий

Выборы состоялись / ТСН

Стали известны предварительные данные по выборам в Верховную Раду 9 созыва. Окончательные же станут известнее 5 августа.

Итак, национальный экзит-пол по состоянию на 18:00 21 июля (напомним, избирательные участки закрываются в 20:00) выводят в парламент 9 созыва пять политических сил.

Сюрпризов не произошло - это все те же партии, которые фигурировали в соцопросах.

На первом месте с большим отрывом (все ожидаемо) - "Слуга народа". За партию президента Зеленского проголосовали 43,9% голосов, что конвертируется в 126 депутатских мандатов.

Потом долго некого нет. Потом идет медведчуковская "Оппо-платформа "За життя". За агентов влияния Москвы проголосовали 11,5% (33 депутата).

Третье место с результатом 8,9% взяла партия Петра Порошенко - "Европейская солидарность" и будет рассчитывать на 26 кресел в Раде.

Четвертая позиция - у партии Юлии Тимошенко, за ветерана украинской политики отдали голоса 7,6% (это 22 места в Раде).

За "Голос" Святослава Вакарчука проголосовали 6,3%, а значит, он получит 18 мандатов народных депутатов.

Данные национального экзит-полла:

На грани прохождения в Раду пратия Смешко-Гордона - там 4,4%, а значит - сохраняются призрачные шансы на попадание в парламент, а также на то, что с Гордона потом не спросят за выброшенные на ветер деньги.

Седьмое место и 0 шансов на проход - у ахметовского осколка "Оппоблока" (3,3%)

Высокие результат дала виртуальная партия беглого диктора ютюба Анатолия Шария. За него отдали голоса 3,1%, а это значит, что это сборище авантюристов будет получать государственное финансирование из наших с вами карманов.

Будем платить и за партию Олега Ляшко - они преолдолели порог в 2%, дающий право на государственное финансирование. Как и партия Гройсмана со "Свободой".

А вот партии Анатолия Гриценко и Андрея Садового потерпели сокрушительное фиаско. 0,9% и 0,6% для недавних лидеров демократических сил - это очень болезненное поражение. При это если Гриценко - это банальный балабол-рыболов, то "Самопоміч" проявила себе в парламенте последовательной демократической силой, не идущей на компромисс с олигархатом, тем не менее электорат это никак не впечатлило.

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Очень интересная ситуация по мажоритарке. Там полная победа "Слуги народа". Старожилы пролетают даже там, где все думали, что это их вотчина. Так, на скандальном 94 округе журналист-сливной бачок Дубинский уделал консильери прошлого президента Игоря Кононенко. Правда, на округе не обошлось без скандала, а потому - в теории - результаты могут и отменить.

По Киеве практически везде побеждает "СН". Даже на Троещине, где крепки были позиции Борислава Березы. Скорее всего, не будет депутатом и одиозный Сергей Лещенко.

Ситуация по Киеву - вместо экзит-пола:

Зато в Донецкой области дела у "Слуг народа" не так уже и хороши - по состоянию на сейчас. Бывшая правая рука Ахметова - Борис Колесников обходит юмориста Сергея Сивохо. Зато в Черкасской области побеждает юморист Александр Скичко.

На 118 округе львовский олигарх Богдан Дубневич уступает кандидатки от Голоса Галине Васильченко, пишет журналистка Соня Кошкина.

При этом главным трендом выборов стала низкая явка - в районе 50%. Это действительно тревожный сигнал. Люди посчитали, что все сделали на президентских выборах, а дальше - пусть разбираются политики. Именно такая позиция многих не пришедших на участки дала шансы таким авантюристам как Шарий.