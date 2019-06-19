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Вятровича уволят: названа причина

08:44
Вятровича уволят: названа причина - фото 1
Вятровича уволят: названа причина

Глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что его хотят отправить в отставку. Из-за критики новой власти.

Вятрович выступил за отмену 9 мая. Снова

Об этом историк рассказал СМИ.

"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать", - заявил чиновник.

И добавил, что все виной критика действия президента Владимира Зеленского.

"Я достаточно жестко критикую его за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - сказал Вятрович.

Отметим, что еще до этого заявления глава института заявил о своем намерении стать нардепом от "Евросоли" Порошенко. Ранее он активно выступал против инаугурации Зеленского 19 мая, поскольку в этот день поминают жертв политических репрессий.

Напомним, следственный комитет РФ возбудился против Владимира Вятровича.

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Владимир Вятрович Институт нацпамяти Владимир Зеленский Новости Украина
Украинская правда
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