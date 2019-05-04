Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Вятрович выступил за отмену 9 мая. Снова

04 мая, 20:30
Вятрович выступил за отмену 9 мая. Снова - фото 1
Вятрович выступил за отмену 9 мая. Снова

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович в очередной раз выступил за отмену выходного 9 мая.

Общежитие в РФ украсили солдатами вермахта - ФОТО

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала ZIK.

"К сожалению, не принято, по моему мнению, очень важное решение - это перенос государственного выходного с 9 мая - День Победы над нацизмом на 8 мая - День памяти и примирения", - сказал историк.

И подчеркнул, что от даты праздника зависит национальная безопасность страны.

"Кроме того, мы понимаем, что 9 мая как выходной - это прекрасная возможность для разного рода провокаций. Я напомню, что раньше 7 ноября - день Октябрьского переворота 1917 года в качестве выходного был прекрасной возможностью для разного рода "красных" провокаций. Но уже все забыли, что ранее в этот день так же была напряженная ситуация и усиленное внимание правоохранителей. И я убежден, что это же произойдет, если исходный будет перенесено на 8 мая», - заявил глава института.

Напомним, на День Победы в Москве не приедет ни один зарубежный лидер.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Однако он добавил, что официальные приглашения на 9 мая никто и не рассылал. Стоит отметить, что пресс-секретарь Путина и ранее делал подобные заявления и в итоге кто-то, да приезжал.

Правда, лидерами великих держав присутствовавших гостей назвать сложно. Так, в 2017 г. в Москве присутствовал президент Молдавии Игорь Додон, а в 2018 г. столицу РФ посетил президент Сербии Александр Вучич.

Более массовым был праздник 2015 г., когда на кремлевские торжества прибыл целый ряд зарубежных лидеров, включая генсека ООН Пан Ги Муна и председателя КНР Си Цзиньпина.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Вятрович День Победы Новости Украина Победобесие
Апостроф
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...