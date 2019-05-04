Вятрович выступил за отмену 9 мая. Снова

20:30 04 мая,

Вятрович выступил за отмену 9 мая. Снова

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович в очередной раз выступил за отмену выходного 9 мая.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала ZIK.

"К сожалению, не принято, по моему мнению, очень важное решение - это перенос государственного выходного с 9 мая - День Победы над нацизмом на 8 мая - День памяти и примирения", - сказал историк.

И подчеркнул, что от даты праздника зависит национальная безопасность страны.

"Кроме того, мы понимаем, что 9 мая как выходной - это прекрасная возможность для разного рода провокаций. Я напомню, что раньше 7 ноября - день Октябрьского переворота 1917 года в качестве выходного был прекрасной возможностью для разного рода "красных" провокаций. Но уже все забыли, что ранее в этот день так же была напряженная ситуация и усиленное внимание правоохранителей. И я убежден, что это же произойдет, если исходный будет перенесено на 8 мая», - заявил глава института.

Напомним, на День Победы в Москве не приедет ни один зарубежный лидер.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Однако он добавил, что официальные приглашения на 9 мая никто и не рассылал. Стоит отметить, что пресс-секретарь Путина и ранее делал подобные заявления и в итоге кто-то, да приезжал.

Правда, лидерами великих держав присутствовавших гостей назвать сложно. Так, в 2017 г. в Москве присутствовал президент Молдавии Игорь Додон, а в 2018 г. столицу РФ посетил президент Сербии Александр Вучич.

Более массовым был праздник 2015 г., когда на кремлевские торжества прибыл целый ряд зарубежных лидеров, включая генсека ООН Пан Ги Муна и председателя КНР Си Цзиньпина.