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Зеленский встретился с Варфоломеем. Что изменится?

16:20
Зеленский Встретился с Варфоломеем. Раскрыты детали - фото 1
Зеленский Встретился с Варфоломеем. Раскрыты детали

В четверг, 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

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Встреча прошла в Фанарской резиденции иерарха (Стамбул, Турция).

По итогам рандеву, президент Украины высоко оценил беседу с Варфоломеем.

"Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне", - заявил Зеленский.

И раскрыл результаты встречи. Как и ожидалось, какого-либо прогресса во взаимоотношениях сторон достигнуто не было.

Президент поблагодарил Варфоломея за поддержку и заявил следующее:

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви".

Отметим, что слова Зеленского о том, что "власть не должна вмешиваться в церковные дела" являются стержневыми в его религиозной политике.

В отличие от Петра Порошенко, нынешний президент Украины не проявляет какого-либо расположения ни к одной из конфессий. Следовательно, поддержки ПЦУ в противостоянии с УПЦ МП от него ждать не стоит. А это чревато тяжкими последствиями для молодой Церкви.

Напомним, Варфоломей жестко "умыл" Филарета.

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Патриарх Варфоломей Турция Владимир Зеленский ПЦУ Новости Украина
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