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Второго минера Моста метро в Киеве выпустили из психушки

17:00
Минеру моста в Киеве "светит" тюрьма - фото 1
Минеру моста в Киеве "светит" тюрьма

Житель Вишневого Виталий Ткаленко, который 1 июля сыграл главную роль в пьесе Арсена Авакова по созданию мнимой террористической угрозы и героическому разрешению проблемы сотрудниками МВД, грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

На днях молодого человека отпустили из психиатрической больницы, где его признали вменяемым и подсудным.

Суд решил участь минера киевского моста Метро

А это означает, что злоумышленника, скорее всего, показательно посадят. Впрочем, в данный момент угрожавшего взорвать мост всего лишь обязали находиться дома в режиме 24/7.

Об этом свидетельствует решение следственного судьи Днепровского райсуда столицы Оксаны Бирсы, принятое 2 сентября.

Согласно постановлению служительницы Фемиды, ходатайство прокуроров о содержании подозреваемого в заведомо ложном сообщении о теракте под стражей суд удовлетворил лишь частично.

- Экспертиза установила, что он вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении по оказанию медицинской помощи. Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Напомним, 1 июня 2020 г. Виталий Ткаленко заявил о минировании моста Метро в Киеве. Из-за угрозы жизни киевлян полиция перекрыла въезд на объект, а Киевский метрополитен ограничил движение электрички. Немного погодя злоумышленник был задержан спецназом Нацполиции Украины.

А поскольку аналогичные события в мае-июне были не редкостью, а Арсен Аваков после каждого из них отвлекал общественность от аерестрелки в Броварах, изнасилования в Кагарлыке и других зашкварах, существует мнение о том, что "теракт" и является его проделкой.

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Арсен Аваков мост минирование терроризм Новости
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