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В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост Метро: Его заломали силовики – ЯРЧАЙШЕЕ ВИДЕО

15:11
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро - фото 1
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро

В понедельник, 1 июня, неизвестный заявил о минировании моста Метро в Киеве.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ на "dtp.kiev.ua" и "Киев Оперативный".

В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост Метро: Его заломали силовики – ЯРЧАЙШЕЕ ВИДЕО - фото 200853

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Как передают СМИ, у ног преступника стоит пакет с неизвестным содержимым. Из-за угрозы жизни киевлян полиция перекрыла въезд на объект, а Киевский метрополитен ограничил движение электрички (станция "Днепр" не работает на вход и выход - прим. ред.). Немного погодя на место ЧП прибыли спецназовцы и сотрудники полиции "авиаподдержки"(операторы дронов - прим. ред.) и попытались установить вербальный контакт со злоумышленником.

Позже преступник был задержан. Детали операции уточняются.

Напомним, что….

18 сентября 2019 г. мост Метро пытался "заминировать"Алексей Белько. Своими действиями он на несколько часов парализовал весь город. Позже мужчина сдался правоохранителям. По факту ЧП полиция открыла уголовное производство (ч. 4 ст. 296 УКУ "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия").

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