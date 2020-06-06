Суд решил участь минера киевского моста Метро

Суд решил участь минера киевского моста Метро

В пятницу, 5 июня, суд вынес вердикт Виталию Ткаленко, ранее сообщившего о минировании моста Метро в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры г. Киева Надежда Максимец.

"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", - рассказала Максимец.

Как уточняет источник, ранее Виталий Ткаленко был помещен в СИЗО до 29 июля, однако после того, как у него была выявлена склонность к суициду", суд решил пересмотреть свой вердикт.

Что было ранее?

1 июня 2020 г. Виталий Ткаленко заявил о минировании моста Метро в Киеве. Из-за угрозы жизни киевлян полиция перекрыла въезд на объект, а Киевский метрополитен ограничил движение электрички. Немного погодя злоумышленник был задержан спецназом Нацполиции Украины.

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