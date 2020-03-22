Вторая голливудская украинка подхватила коронавирус

Иванна Сахно заразилась опасной болезнью

Следом за уроженкой Бердянска Ольгой Куриленко коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у еще одной украинской звезды Голливуда - Иванны Сахно.

Следом за уроженкой Бердянска Ольгой Куриленко коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у еще одной украинской звезды Голливуда - Иванны Сахно.

22-летняя Иванна Сахно написала, что заразилась вирусной инфекцией, у себя в инстаграме.

Звезда блокбастера «Тихоокеанский рубеж 2», экшн-комедии «Шпион, который меня бросил» и перезапуска High Fidelity находится сейчас дома на самоизоляции.

«Всем привет. Я только что получила результат теста на Covid-19. Он оказался положительным. Симптомы коронавируса проявились не сразу и не все одновременно (боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение). Хочу попросить каждого из вас, не важно есть ли у вас какие-либо симптомы, просто оставайтесь дома», – отметила девушка.

По ее мнению, это – общественный долг каждого. «Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас», – написала уроженка Киева.