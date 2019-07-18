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ВСУ запретят вести ЛЮБОЙ огонь. Что происходит?

14:49
ВСУ запретят вести любой огонь. Что происходит? - фото 1
ВСУ запретят вести любой огонь. Что происходит?

ТКГ во время переговоров в Минске достигла соглашения по поводу войны на Донбассе. Впервые включено условие о прекращении ЛЮБОГО огня по лини фронта как для ВСУ, так и для "ДНР".

Зеленский объявил "мир". Боевики тут же открыли огонь

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный

"Достигнуты договоренности, что с 0:01 21 числа начинается бессрочный запрет на обстрелы. Впервые в документе указано, что запрещается любое ведения огня. В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - заявил дипломат.

Отметим, что данное соглашение вряд ли будет иметь желаемый результат. Ранее президент Владимир Зеленский уже объявлял о начале перемирия между Украиной и боевиками. И террористы тут же открыли огонь.

Однако гарант продолжает лелеять надежды на решение донбасского вопроса. Пока что путем нормандского формата. Неопределенностью позиции гаранта пользуется олигарх Виктор Медведчук, регулярно летающий в Москву и ведущий переговоры с ее марионетками.

В преддверии выборов "оппозиционеры" пытаются сформировать в сознании своего электората образ Зеленского, как "опорошенчившегося" политика. Является ли он и вправду таким – покажет ближайшее время. В любом случае, "перемирие» не поможет решить донбасский кризис.

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