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Рада увеличила территорию: раскрыты детали

15:25
Рада увеличила территорию района - фото 1
Рада увеличила территорию района

Украинский парламент увеличил территориальные границы Бахмутского района Донецкой области.

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За постановление проголосовали 230 нардепов. Как сообщают СМИ, к упомянутому району присоединили село Гладосовое общей площадью 71,7 гектара. До этого данная территория не контролировалась Украиной. Лишь недавно ее вернули под контроль законной власти.

Отметим, что решение народных избранников облегчит жителям поселка получение пенсий и прочей социальной помощи.

Напомним, экс-глава ООС Сергей Наев заявил, что ВСУ может освободить оккупированную часть Донбасса за сутки.

"Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени – меньше суток. Главное в таком случае – очень быстрые действия, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", - поведал Наев.

И добавил, что после действий ВСУ, их успех должны закрепить Нацгвардия и полиция.

Также мы писали, что ранее Наев отчитывался об успехах украинской армии за прошедший год. Так, самым главным достижением ВСУ было возвращение 24 км (квадратных –прим. ред) украинской территории, включая несколько населенных пунктов. Также было ликвидировано около 52655 взрывоопасных предметов, изъято из незаконного обращения 374 единицы оружия, более 300 тыс. боеприпасов.

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ICTV
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