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Украина отводит войска: что происходит - ВИДЕО

20:05
ВСУ отводит силы: что происходит - ВИДЕО - фото 1
ВСУ отводит силы: что происходит - ВИДЕО

Подразделения ВСУ отходят от Станице Луганской. Штаб ООС рассказал, что это значит и стоит ли переживать.

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Оказывается нет, не стоит.

"Командование ООС отмечает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. Процесс разведения сил и средств тоже не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке", - заявили в ООС.

Напомним, экс-командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.

По словам военносдужащего, уже 30 апреля 2018 г. были завершены все мероприятия по подготовке сил ООС. Формат операции предусматривал проведения целого ряд действий. Как результат, "Объединенные силы стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь украинского оружия и продолжили борьбу с врагом".

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ВСУ Станица Луганская АТО Донбасс война на Донбассе Новости Украина
Украинская правда
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