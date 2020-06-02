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Вслед за Аваковым: нардепы собирают подписи за увольнение Степанова

16:20
Под Степановым зашаталось кресло - фото 1
Под Степановым зашаталось кресло

Парламентарии из фракции "Голос" собираются инициировать не только вылет из министерства заигравшегося Арсена Авакова, но и главу минздрава, который, судя по множеству расследований, занимается коррупцией больше, чем борьбой с коронавирусом.

Как сообщили во вторник, 2 июня, в пресс-службе партии "Голос", причиной для желания парламентариев лишить Степанова должности является возвращение всех коррупционных схем и людей, связанных со временами Азарова и Януковича.

Степанов и компания разокрали миллиарды, выделенные на борьбу с коронавирусом (ФОТО)

- У нас есть постановление об увольнении господина Степанова, и я всех призываю ее подписывать. Это наше с вами здоровье и жизнь, - заявила нардеп Ольга Стефанишина. - "Все мы знаем о скандальной закупке костюмов защиты врачей, когда господин Степанов перерасходовал 40% государственных средств. Это такса, которая царила в Министерстве здравоохранения во времена Богатыревой. Сегодня проходит конкурс на должность главы ключевой институты в системе здравоохранения. Национальная служба здоровья была создана два года назад, чтобы министр не имел единоличного контроля над государственным бюджетом. Сегодня - это 100 млрд грн. Господин Степанов в обход всех конкурсов, правил и процедур сегодня ночью будет проводить собеседования и единолично назначит своего "смотрящего" за 100 миллиардов государственных средств. Это наши с вами налоги. Если учесть эту таксу, то 40% - это 40 миллиардов гривен, которые благодаря господину Степанову и его "смотрящим" пойдут прямо в песок.

В данный момент известно, что подписи под документом поставили представители "Европейской солидарности" и "Голоса". Будут ли топить за лишение должности фактически провалившего борьбу с коронавирусом чиновника "Слуги народа", неизвестно.

В то же время представители переименованного БПП сегодня заявили о том, что увольнение кого-либо одного из членов правительства - не является выходом из ситуации. Для того, чтобы ситуация в экономике и не только могла стабилизироваться, как утверждают нардепы от "Европейской солидарности", нужно "отправлять в оставку весь Кабмин".

В целом же, при Шмыгале ситуация во всех аспектах жизни страны складывалась совершенно не лучшим способом. Все ошибки и коррупционные схемы, которые были начаты при Гончаруке, усугубились, а просчеты вместе с форс-мажором в виде карантина привели к тотальному падению всех экономических показателей.

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Максим Степанов Министерство здравоохранения Партия Голос нардеп Коррупция отставка Новости
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