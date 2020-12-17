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Король Швеции признал, что игнорировать коронавирус его стране не стоило

19:15
Король Швеции взял на себя ответственность за провал чиновников - фото 1
Король Швеции взял на себя ответственность за провал чиновников / Sanna Argus TirÃN/The Royal Cou/Global Look Press

Король Швеции Карл XVI Густав признал, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалась страна, была неудачной.

«Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно», — сказал Карл Густав в ежегодном обращении к шведам.

По словам монарха, отказ от жестких мер привел в Швеции к большему, чем у соседей, количеству умерших от инфекции.

Швеция не вводила жесткий карантин на пике эпидемии COVID-19. В частности, в стране не закрывали школы, рестораны и спортивные залы. Этот шаг стал важным аргументом для ковиддиссидентов во всем мире в их противостоянии со здравым смыслом.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 декабря, в Швеции зарегистрировали 357,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за время эпидемии 7893 человека.

Для сравнения, в Дании зафиксировали 124 тысячи случаев заболевания, умерли, по официальным данным, 992 человека. В Норвегии зарегистрировано 42,3 тысячи случаев, из них смертельных — 402.

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