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Все уже схвачено: кабмин выделил день на подачу заявки на должность главы налоговой

15:00
В Кабмине объявили непрозрачный конкурс на должность главного налоговика - фото 1
В Кабмине объявили непрозрачный конкурс на должность главного налоговика

После весьма мутного увольнения Сергея Верланова, которое произошло не столько из-за провала его работы, сколько из-за желания власть имущих обустроить и возглавить новые коррупционные схемы, в правительстве объявили о старте отбора нового руководителя налоговой.

А поскольку такую важную для схемщиков должность не должен занять случайный человек, чинуши решили преступным образом урезать возможности для участия всех желающих.

Кабмин уволил главного налоговика Верланова и таможенника Нефедова

Так, судя по сайту налоговой службы, на прием документов для участия в конкурсе в Кабмине предусмотрели только лишь один день - прием документов продолжится до 27 апреля включительно, а начнется - 27 апреля.

Все уже схвачено: кабмин выделил день на подачу заявки на должность главы налоговой - фото 199209

Более того, власти вообще обещают провести отбор в турборежиме и закончить его уже на следующий день, 28 числа.

Победитель конкурса, если его вообще назначат, а не оформят задним числом как было с руководителем Госкино, когда прошедший все отборочные туры человек был просто послан Зе командой в угоду нужному кандидату, сможет получать 29 тысяч 400 гривен с надбавками. А требовать от него будут немалого: наполнять бюджет и прикрывать коррупционные схемы.

Впрочем, последний пункт существует лишь на бумаге, поскольку обычно протаскивают нужных людей на должности явно для мутных делишек.

К слову, по некоторым данным, имя будущего главы налоговой службы уже известно. В минфине рассматривают кандидатуру бывшего замглавы ГНС Алексея Любченко.

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