Все уже схвачено: кабмин выделил день на подачу заявки на должность главы налоговой

В Кабмине объявили непрозрачный конкурс на должность главного налоговика

После весьма мутного увольнения Сергея Верланова, которое произошло не столько из-за провала его работы, сколько из-за желания власть имущих обустроить и возглавить новые коррупционные схемы, в правительстве объявили о старте отбора нового руководителя налоговой.

А поскольку такую важную для схемщиков должность не должен занять случайный человек, чинуши решили преступным образом урезать возможности для участия всех желающих.

Так, судя по сайту налоговой службы, на прием документов для участия в конкурсе в Кабмине предусмотрели только лишь один день - прием документов продолжится до 27 апреля включительно, а начнется - 27 апреля.

Более того, власти вообще обещают провести отбор в турборежиме и закончить его уже на следующий день, 28 числа.

Победитель конкурса, если его вообще назначат, а не оформят задним числом как было с руководителем Госкино, когда прошедший все отборочные туры человек был просто послан Зе командой в угоду нужному кандидату, сможет получать 29 тысяч 400 гривен с надбавками. А требовать от него будут немалого: наполнять бюджет и прикрывать коррупционные схемы.

Впрочем, последний пункт существует лишь на бумаге, поскольку обычно протаскивают нужных людей на должности явно для мутных делишек.

К слову, по некоторым данным, имя будущего главы налоговой службы уже известно. В минфине рассматривают кандидатуру бывшего замглавы ГНС Алексея Любченко.