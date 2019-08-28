В Дрогобыче прогремел взрыв, есть жертвы – ФОТО, ВИДЕО

В Дрогобыче прогремел взрыв, есть жертвы – ФОТО

В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области прогремел взрыв. Два человека погибли, еще семеро госпитализированы.

Об этом сообщает Нацполиция Львовской области.

Инцидент приключился около 3 ночи по ул. Грушевского 101.

Причиной ЧП стал взрыв газа. По предварительной информации, 2 человека погибли, еще 7 человек госпитализированы. Среди последних есть дети: 6-летний мальчик и две девочки 9 и 12 лет.

На месте развалов проходят спасательные работы. Детали трагедии уточняются. На данный момент по факту взрыва открыто уголовное производство ( ч.3 ст. 270-1 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства").

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