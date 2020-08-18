Журналисты выяснили, как Ермак и Зеленский сорвали спецоперацию по поимке террористов

Андрей Ермак может быть причастен к срыву масштабной спецоперации ГУР и СБУ

Задержание беларусскими спецслужбами 33 наемников Путина было совершенно не случайным. Оккупанты - специально отобранная группа наемников, причастных к сбитию MH17, самолетов ВСУ Ил-75 и Су-25, - были завербованы СБУ и ГУР для последующей упаковки в Борисполе.

Как написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, чья версия подтверждается множеством источников, в результате планируемой больше года спецоперации наемники, на счету которых множество военных преступлений, должны были оказаться в руках бойцов "Альфы".

Но этого не произошло из-за предательского слива информации из Офиса президента. Подозрение пало на многократно уличенного в роботе на Россию Андрея Ермака, который изначально требовал отменить спецоперацию, как только узнал о ней.

Произошло это 24 июля, когда глава ГУР МО Василий Бурба и первым заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий прибыли на Банковую для доклада о начале финальной части операции. Террористы, которых спецслужбы завербовали от имени российской частной военной компании "МАР", прекратившей свою работу в 2018-м, должны были вылететь из Москвы в Минск для пересадки в Стамбул. Оттуда, как они думали, им придется вылететь в Венесуэлу для "охраны нефтяных вышек". При этом летевший из столицы Беларуси самолет должен был приземлиться в Киеве, где террористов бы упаковали. На совещании у Зеленского присутствовали также Андрей Ермак, первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко, замглавы ОПУ по вопросам обороны Роман Машовец, а также секретарь президента Мария Левченко.

Услышав о том, что Украина собирается задержать причастных к крушению MH17, уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту, а также других самолетов ВСУ, о чем они сами в подробностях рассказывали во время вербовки, Андрей Ермак тут же потребовал остановить операцию. Свои желания он аргументировал тем, что якобы это ухудшит его отношение с куратором "ДНР" и "ЛНР" Козаком, а также может сказаться на планируемом с 27 числа "перемирии".

Вопреки протестам руководства украинских спецслужб, Зеленский в открытую поддержал Ермака и приказал перенести операцию на 30 июля, хотя террористы уже летели в Минск. В итоге боевиков возили по Беларуси, а после какого-то слива информации местные КГБшники упаковали наемников, а затем и вовсе выдали их русским.

3 августа, после полного провала одной из самых масштабных спецопераций в истории Украины, на совещании в кабинете президента снова собрались те же лица, а глава ГУР Бурба обвинил присутствующих в предательства и потребовал начать проверку всех, у кого был доступ к информации об операции. Буквально сразу же Зеленский уволил главу разведки, а вместо него назначил Кирилла Буданова. С учетом того, что никаких уголовных дел и проверок срыва операции не было, фактически президент сначала помог предателям, а затем прикрыл их.