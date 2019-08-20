Всадили нож в грудь: полицейский неудачно зашел в метро

Всадили нож в грудь: полицейский неудачно зашел в метро

В понедельник, 19 августа, в харьковском метро полицейского ранили ножом в грудь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ЧП приключилось около 19:30 на ст. м. "Имени А.С. Масельского". Согласно источнику, две девушки пожаловались работнице метро на приставания пьяного мужчины.

Та обратилась в полицию. Спустя некоторое время на мето прибыл сотрудник полиции. 52-летний правонарушитель не стал долго вдаваться в детали, достал нож и ударил полицейского ножом в грудь.

Несмотря на ранение, правоохранитель задержал преступника. На данный момент страж порядка был госпитализирован. А вот нападавшему не повезло: на него открыли дело по ч. 1 ст. 348 УКУ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и грозят сроком до 15 лет лишения свободы.

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.