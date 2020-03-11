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ВОЗ объявил коронавирус пандемией

21:00
Коронавирус стал пандемией - фото 1
Коронавирус стал пандемией

Вечером в среду, 11 марта, руководство Всемирной организации здравоохранения приняло решение признать, что эпидемия COVID-19 переросла в стадию пандемии.

Об этом сообщил руководитель ведомства Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, посвященного распространению нового коронавируса по всему миру.

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По словам чиновника, уровень скорости заражения болезнью вызывает у сотрудников ВОЗ "глубокую обеспокоенность".

- Всемирная организация здравоохранения круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию.

Под термином "пандемия" подразумевается эпидемия инфекции, которая распространилась на территории многих стран мира. Штамм китайского коронавируса же зафиксировали в почти 90 государствах.

При этом официальная статистика болезни выглядит вполне безобидной: 120 тысяч 807 официально инфицированных и 4365 умерших. Выздоровели же 66 895 человек.

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин. Вслед за ней один за другим на больничку уехали еще 18 человек, которые общались с вернувшимся заробитчанином.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

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