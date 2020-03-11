ВОЗ объявил коронавирус пандемией

Коронавирус стал пандемией

Вечером в среду, 11 марта, руководство Всемирной организации здравоохранения приняло решение признать, что эпидемия COVID-19 переросла в стадию пандемии.

Об этом сообщил руководитель ведомства Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, посвященного распространению нового коронавируса по всему миру.

По словам чиновника, уровень скорости заражения болезнью вызывает у сотрудников ВОЗ "глубокую обеспокоенность".

- Всемирная организация здравоохранения круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию.

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"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Под термином "пандемия" подразумевается эпидемия инфекции, которая распространилась на территории многих стран мира. Штамм китайского коронавируса же зафиксировали в почти 90 государствах.

При этом официальная статистика болезни выглядит вполне безобидной: 120 тысяч 807 официально инфицированных и 4365 умерших. Выздоровели же 66 895 человек.

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин. Вслед за ней один за другим на больничку уехали еще 18 человек, которые общались с вернувшимся заробитчанином.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.