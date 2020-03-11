Шмыгаль объявил о вступлении Украины в мировой финансовый кризис

Шмыгаль обнадежил украинцев началом кризиса

В среду, 11 марта, премьер-министр отреагировал на начинающийся крах курса доллара и экономических последствий для Украины от объявленного из-за коронавируса карантина нелепыми аллюзиями к кризису 2008-го года.

В отличие от своих предшественников, Денис Шмыгаль был вынужден признать очевидное: экономическое пике нашей страны неизбежно.

По словам главы Кабмина, мы уже стоим на пороге глобального финансово-экономического кризиса, который возникнет из-за трех причин: падения цены на нефть, остановки глобального развития производства и распространения COVID-19.

- Украина сейчас в этот кризис мировой входит гораздо крепче, чем это было в 2008 году. У нас как никогда велика ликвидность у банков, у нас высокие золотовалютные резервы, у нас есть запас по бюджетному курса, у нас достаточно позитивный диалог с МВФ, - отметил премьер-министр, "забыв" упомянуть, что крупнейший кредитор страны по факту отказался сотрудничать до выполнения всех его условий из-за смены состава Кабмина.

При этом Шмыгаль что-то буровил о "дополнительных возможностях для отечественных экспортеров", которые, во-первых, довели производство до критически низких показателей, а, во-вторых, окажутся в чрезвычайно затруднительном положении в случае невозможности сбыта продукции из-за закрытых границ.

Кроме того, только за вчерашний день на фоне выхода иностранных держателей ОВГЗ и при общемировом падении на биржах НБУ был вынужден влить на межбанке 250 миллионов долларов для удержания курса гривны. Сдерживать колебания нацвалюты искусственно долго не удастся, поскольку это стоит бешеных денег. А сегодня паника среди населения из-за карантина, подогреваемая власть имущими и журналистами в интересах тех людей, которые наживутся на кризисе, привела к укреплению евро и доллара почти на гривну. Как Шмыгаль и компания собираются удержать рынок в подобных условиях, непонятно.