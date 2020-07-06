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ВОЗ недооценивает угрозу COVID-19, ученые бъют тревогу

08:30
ВОЗ недооценивает угрозу COVID-19, ученые бьют тревогу - фото 1
ВОЗ недооценивает угрозу COVID-19, ученые бьют тревогу

Всемирная организация здравоохранения недооценивает угрозу пандемии COVID-19.

В мире ухудшается ситуация с COVID-19 – ВОЗ

Об этом говорится в открытом письме 239 ученых из 32 стран мира.

На данный момент ВОЗ полагает, что коронавирус распространяется в основном благодаря большим капелькам, которые при кашле и чихании больных попадают на поверхность. При этом нынешние рекомендации организации являются явно недостаточными для сдерживания COVID-19.

Как утверждают ученые, в первую очередь скрытая угроза заражения касается многолюдных помещениях с плохой вентиляцией. Для противодействия инфекции, работникам таких учреждений советуется носить маски даже при соблюдении социальной дистанции. Кроме того специалисты советуют минимизировать рециркуляцию воздуха и установить новые мощные фильтры в системах вентилирования. Также для уничтожения вируса в помещении может понадобиться ультрафиолет.

Напомним, что…

По последним данным ВОЗ, на данный момент в мире ухудшается ситуация с пандемией коронавируса. Наша страна также не является исключением из общего правила. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отечественный Минздрав до сих пор не рискует ослаблять карантин во многих регионах Украины. Более того, не исключено, что Кабмин вскоре и вовсе рассмотрит вариант возвращения к жестким мерам для борьбы с COVID-19. Но для этого должны возникнуть определенные условия.

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Украинская правда
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