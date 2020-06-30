"Имеем преимущество!": Шмыгаль объяснил, почему Украина не ужесточает карантин

"Имеем преимущество!": Шмыгаль объяснил, почему Украина не ужесточает карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал несколько причин, почему Кабмин не ужесточает карантин.

Об этом сообщает Ukrainian BBC.

"Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовщина, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен. Эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей», - заявил глава Кабмина.

По словам Дениса Шмыгаля, на данный момент правительство не планирует ужесточать карантин в Украине и на это есть несколько причин.

"Мы сейчас имеем преимущество по сравнению со временем введения карантина в марте. У нас готова медицинская система: мы закупили средства индивидуальной защиты, обеспечили как минимум первый уровень для первой волны медицинских учреждений, мы подготовили медицинскую систему морально. Общество успело морально подготовиться, мы не получили в стране панику, которая привела к дестабилизации медицинской системы и увеличению жертв. Первую волну мы прошли спокойно в умеренном сценарии", - отметил премьер-министр Украины.

Напомним, что..

По состоянию на 30 июня в Украине 44 334 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели.

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации украинское правительство планирует ужесточить меры, направленные на борьбу с коронавирусом: в частности, новые ограничения коснутся работы рынков, детских садов и общественного транспорта.

По мнению Киевской школы экономики всего этого можно избежать, но есть одно условие.