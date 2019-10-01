Вовремя уехал: ГБР открыла дело против Луценко по заявке Арахамии

Луценко мог знать о готовящемся уголовном деле

Лидер "Слуги народа" примерил на себя роль Портнова, который занимается преследованием Порошенко, и начал катать заявы на экс-генерального прокурора Юрия Луценко. Накануне уехавший из страны представитель команды бывшего президента стал фигурантом уголовного дела.

В понедельник, 1 октября, детективы государственного бюро расследований отреагировали на заявление Давида Арахамии возбуждением уголовного производства.

В кляузе нынешний глава "Слуги народа" указал, что Луценко мог быть акционером нелегального игорного бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, Арахамия помимо обвинений бывшего генпрокурора указал еще и других "преступников" - экс-нардепов и "других лиц".

- Санкция статьи о возможном превышении служебных полномочий предусматривает до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности, - отметили в ведомстве.

Как известно, на днях Луценко вместе со своей женой улетел в Великобританию. Его верная адвокат-пресс-секретарь Лариса Сарган при этом рассказывает, что в королевстве член команды Порошенко "будет учить английсий язык". Впрочем, бегство из страны накануне уголовного преследования никак не выглядит стремлением к обучению. Скорее всего, Луценко попросту знал, что против него готовят уголовку, а потому покинул Украину.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу:

Как вообще можно быть акционером нелегальной казино? И я прошел полную проверку моей декларации, все мои доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

К слову, нынешнее правительство намерено легализовать игорный бизнес. Соответствующий законопроект уже готовят представители Зеленского, а разрешение казино, как утверждают эксперты, может принести бюджету доходы в размере 2-2,5 миллиарда гривен.

Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".