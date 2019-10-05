Формула Штайнмайера Авиакатастрофа АН-12 Павел Шаройко Владимир Зеленский война на Донбассе

"Восхищаюсь!": Брежнева высказалась об "измене" Меладзе

12:00
"Восхищаюсь!": Брежнева высказалась об "измене" Меладзе - фото 1
"Восхищаюсь!": Брежнева высказалась об "измене" Меладзе

Экс-ВИА Гра Вера Брежнева высказалась об "измене" своего мужа Константина Меладзе.

Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО
https://beztabu.net/novosti_t4952
Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО

Свой пост певица написала в Instagram.

"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом Meladzе Music, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой (Эрика Герцег – новая блондинка из ВИА Гра. прим. ред.)! Ну просто браво! Товарищи ньюсмейкеры, спасибо", - отметила поп-дива.

'Восхищаюсь!': Брежнева высказалась об 'измене' Меладзе - фото 189077

Что думают об этом сами журналисты – неизвестно. Скорее всего они продолжат освещать слухи о любовных похождениях пылкого грузина.

'Восхищаюсь!': Брежнева высказалась об 'измене' Меладзе - фото 189088

"Разлучница" Эрика Герцег

А вот кого точно можно уличить в измене, так это Виктора Павлика. Он бросил свою жену ради молоденькой.

И особо счастливой новую пассию певца не назовешь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Вера Брежнева Константин Меладзе ВИА Гра Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Вятровичу нашли замену. Кто это? - фото 1
Вятровичу нашли замену. Кто это?
10:30
Богдан Яременко и "Слуги народа" уже не хотят обсуждать закон об ОРДиЛО с народом - фото 1
"Слуги народа" и Зеленский будут согласовывать с оккупантами закон об особом статусе
Вчера, 18:00
Когда был депутатом, а потом что-то принулыл - фото 1
Возмездие замедленного действия: Пашинскому вручили подозрение
Вчера, 16:52
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 10:05
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
03 октября, 16:30
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...