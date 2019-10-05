"Восхищаюсь!": Брежнева высказалась об "измене" Меладзе

"Восхищаюсь!": Брежнева высказалась об "измене" Меладзе

Экс-ВИА Гра Вера Брежнева высказалась об "измене" своего мужа Константина Меладзе.

Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО

https://beztabu.net/novosti_t4952

Свой пост певица написала в Instagram.

"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом Meladzе Music, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой (Эрика Герцег – новая блондинка из ВИА Гра. прим. ред.)! Ну просто браво! Товарищи ньюсмейкеры, спасибо", - отметила поп-дива.

Что думают об этом сами журналисты – неизвестно. Скорее всего они продолжат освещать слухи о любовных похождениях пылкого грузина.

"Разлучница" Эрика Герцег

А вот кого точно можно уличить в измене, так это Виктора Павлика. Он бросил свою жену ради молоденькой.

И особо счастливой новую пассию певца не назовешь.