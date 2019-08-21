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"Читает, плачет": Виктор Павлик пожаловался на травлю любимой

19:40
"Читает, плачет": Виктор Павлик пожаловался на травлю любимой - фото 1
"Читает, плачет": Виктор Павлик пожаловался на травлю любимой

Виктор Павлик пожаловался на травлю своей молодой любовницы.

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Болезненными переживаниями певец поделися на ТВ-шоу "Ранок з Україною".

Комментируя негатив в свою сторону в сетях, он отметил следующее:

"Я свои (комментарии под фото - прим. ред) даже не читаю. А она (любовница Екатерина Репяхова - прим. ред) читает, плачет, отписывается, пытается как-то с ними переписываться. Я говорю: "Куда? Это только подогревает их". Я считаю, что люди, которые пишут негатив, они сами себя не нашли в жизни. Поэтому не видят бревно в своем глазу, но замечают занозы в чужом", - пожаловался на "троллей" певец.

Отметим, что Павлик ушел от своей третьей жены еще полтора года назад.

Однако в одиночестве он пробыл недолго. Вскоре его сердце пленила 25- летняя Екатерина Репяхова.

И любовь была взаимной.

Как заявила сама девушка, она с детства является фанаткой артиста. И вот, ее мечта наконец-то сбылась. Теперь Репяхова сможет всегда слушать песни своего кумира. И не только из душа.

Напомним. Лобода ярко отожгла на свадьбе сестры – ФОТО.

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